"Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині, у двох областях пошкоджено вежі мобільного зв’язку

Один із пошкоджених будинків на Чернігівщині, фото ОВА

Минулої доби щонайменше одна людина загинула і трьох мирних жителів поранено внаслідок російських обстрілів різних областей України, пошкоджено вежі мобільного зв’язку у Сумській та Херсонській областях, пошкоджено газогін і підприємство у Дніпропетровській області, а на Чернігівщині ударний дрон влучив у 2-поверховий будинок.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію станом на 9-ту ранку понеділка 11 вересня

Деталі: Чернігівська область. За добу – 8 обстрілів (48 вибухів). Ворог із артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони.

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Вночі – влучання "Шахед" у двоповерховий житловий будинок у с.Чайкине (Новгород-Сіверська міська рада). Пожежа. Попередньо – без жертв. Дані уточнюються.

Сумська область. Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. У Хотінській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА, пошкоджено навчальний заклад.

У неділю протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади. Новослобідська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку.

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Дніпропетровська область. Ніч була неспокійна. Захисники з ПвК "Схід" збили над областю 9 безпілотників "Шахед-136".

Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вже вранці – знову по районному центру. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін. Інформація щодо наслідків уточнюється. Попередньо – всюди минулося без загиблих та постраждалих.

У неділю вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали.

Запорізька область. За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, під ударом опинилися 33 населені пункти. 101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктах.

Ворог завдав 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляв з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатив 6 авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 4 ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці.

Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківська область. Минулої доби окупанти завдали авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області.

На Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі для РФ напрямки.

У с. Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

Луганська область. Минулої доби "рашисти" завдавали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка За добу противник здійснив 142 обстрілів (537 снарядів).

Донецька область. По населених пунктах області російські війська завдали 7 ударів: артилерія, міномет, танк. Під вогнем – 5 населених пунктів: с.Дружба, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ, с.Костянтинівка. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки.

За добу по області – одну людину поранено.

Миколаївська область. Вдень 10 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

Протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонська область. За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (250 снарядів), з них по м. Херсон – 4 обстріли (13 снарядів). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.

У неділю зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу.

Також 10 вересня окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка.

Всього за добу через російську агресію 2 людини дістали поранення.