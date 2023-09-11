"Шахед" попал в дом на Черниговщине, в двух областях повреждены вышки мобильной связи

Один из поврежденных домов на Черниговщине, фото ОВА

За прошедшие сутки по меньшей мере один человек погиб и трое мирных жителей ранены в результате российских обстрелов разных областей Украины, повреждены вышки мобильной связи в Сумской и Херсонской областях, поврежден газопровод и предприятие в Днепропетровской области, а на Черниговщине ударный дрон попал в 2-этажный дом.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации по состоянию на 9 утра понедельника 11 сентября

Детали: Черниговская область. За сутки – 8 обстрелов (48 взрывов). Враг из артиллерии, минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы.

Реклама:

Ночью – попадание "Шахед" в двухэтажный жилой дом в с. Чайкино (Новгород-Северский городской совет). Пожар. Предварительно – без жертв. Данные уточняются.

Сумская область. Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 20 взрывов. В Хотинской общине в результате попадания вражеского БПЛА, повреждено учебное заведение.

В воскресенье в течение дня россияне совершили 24 взрыва приграничья. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская громады. Новослободская община: в результате минометного обстрела повреждена вышка мобильной связи.

ВИДЕО ДНЯ

Днепропетровская область. Ночь была неспокойная. Защитники из ПвК "Восток" сбили над областью 9 беспилотников "Шахед-136".

От артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Ночью враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Уже утром – снова по районному центру. Повреждено частное предприятие. Повреждены 2 дома и газопровод. Информация о последствиях уточняется. Предварительно – везде обошлось без погибших и пострадавших.

В воскресенье днем российские войска обстреляли два района области. Агрессор ударил по Новопавловской сельской общине, что на Синельниковщине. Уничтожен грузовик местного жителя. Направил артиллерию враг и на Никополь. Люди не пострадали.

Запорожская область. За минувшие сутки враг совершил 121 обстрел, под ударом оказались 33 населенных пункта. 101 артиллерийский обстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Малиновки, Темировки, Преображенки, Луговского, Каменского, Степногорска, Лобкового, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых населенных пунктах.

Враг нанес 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаривном и Пятихатках, обстрелял из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, сбросил 6 авиабомб на Орехов, Малую Токмачку и Роботино, 4 ракетных удара пришлись по Трудовому и Рождественке.

В результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина. Также поступило 7 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковская область. За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населенных пунктов области.

На Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие для РФ направления.

В с. Андреевка Изюмского района в поле подорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. Водитель получил легкие осколочные ранения, от госпитализации отказался.

Луганская область. За прошедшие сутки "рашисты" наносили авиационные удары вдоль всей линии фронта – пострадали Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка За сутки противник совершил 142 обстрела (537 снарядов).

Донецкая область. По населенным пунктам области российские войска нанесли 7 ударов: артиллерия, миномет, танк. Под огнем – 5 населенных пунктов: с.Дружба, Часов Яр, Авдеевка, Северск, с.Константиновка. Повреждены 3 частных жилых дома.

За сутки по области – один человек ранен.

Николаевская область. Днем 10 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен разведывательный БпЛА неустановленного типа.

В течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонская область. За сутки по области противник совершил 57 обстрелов (250 снарядов), из них по г. Херсон – 4 обстрела (13 снарядов). Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области; территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне; башню мобильной связи в Бериславском районе.

В воскресенье утром враг атаковал центр города Херсона, оккупанты ударили по образовательному учреждению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждена кровля и окна. Также обстреляли и жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь.

Также 10 сентября оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя женщина.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.