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Генерал Міллі спілкується із Залужним кілька разів на тиждень

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 12:07
Генерал Міллі спілкується із Залужним кілька разів на тиждень
колаж з сайту "Армія Inform"

Американська телекомпанія побувала в секретному командному центрі, звідки військові на чолі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі стежать за контрнаступом Сил оборони України.

Джерело: репортаж CBSNews

Деталі: Журналіст зустрічається з Міллі о 6:45 ранку, генерал саме збирається розмовляти з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

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"Я розмовляю з ним щотижня, іноді двічі, іноді тричі на тиждень", - зазначає Міллі.

Пізніше журналіста проводять глибоко в підземелля Пентагону, де на екранах демонструються мапи бойових дій на сході та півдні України.

 
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Міллі зізнається, що війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких він не бачив.

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Пряма мова: "Я був у багатьох перестрілках. Я кілька разів підривався в машині на мінах, саморобних вибухових пристроях і від пострілу гранатомета. Але ніколи не стикався з такою інтенсивністю".

Деталі: Щодо українського наступу, який Міллі допомагав планувати, генерал відзначає, що він наштовхується на жорсткіший, ніж очікувалося, опір росіян. "Але в цьому і полягає різниця між війною на папері і реальною війною. На ній гинуть реальні люди і вибухають реальні машини, тому в таких ситуаціях люди схильні сповільнюватися. Але вони роблять це дуже обдумано, і з кожним днем просуваються вперед", – додає військовий.

Генерал каже, що вибір цілей і рішення про завдання ударів визначає Україна. Американські ж партнери забезпечують Київ розвідувальною інформацією, яку отримують.

Міллі визнає, що українцям належить звільнити ще дуже багато територій, а попереду їх ще чекає сезонне погіршення погодніх умов. Отже Сили оборони України чекає важка боротьба.

Журналіст цікавиться: "З огляду на велику кількість жертв, скільки ще повільного і цілеспрямованого прогресу українці можуть витримати?".

"Ваше питання полягає в тому, як довго політична воля українського народу зможе витримати такий рівень кривавої бійні? І те ж саме, до речі, стосується Росії. Це невідома відповідь", – зазначає Міллі.

Пряма мова: "Жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом, і війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, тому що вони не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом. А цей час ще не настав".

Теми: СШАконтрнаступвійнаЗалужний
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