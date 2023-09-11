Генерал Милли общается с Залужным несколько раз в неделю

Американская телекомпания побывала в секретном командном центре, откуда военные во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли следят за контрнаступлением Сил обороны Украины.

Источник: репортаж CBSNews

Детали: Журналист встречается с Милли в 6:45 утра, генерал как раз собирается разговаривать с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

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"Я разговариваю с ним каждую неделю, иногда дважды, иногда три раза в неделю", - отмечает Милли.

Позже журналиста проводят глубоко в подземелье Пентагона, где на экранах демонстрируются карты боевых действий на востоке и юге Украины.

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Милли признается, что война в Украине - это боевые действия, аналогов которых он не видел.

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Прямая речь: "Я был во многих перестрелках. Я несколько раз подрывался в машине на минах, самодельных взрывных устройствах и от выстрела гранатомета. Но никогда не сталкивался с такой интенсивностью".

Детали: Относительно украинского наступления, которое Милли помогал планировать, генерал отмечает, что оно наталкивается на более жесткое, чем ожидалось, сопротивление россиян. "Но в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной. На ней гибнут реальные люди и взрываются реальные машины, поэтому в таких ситуациях люди склонны замедляться. Но они делают это очень обдуманно, и с каждым днем продвигаются вперед", - добавляет военный.

Генерал говорит, что выбор целей и решение о нанесении ударов определяет Украина. Американские же партнеры обеспечивают Киев разведывательной информацией, которую получают.

Милли признает, что украинцам предстоит освободить еще очень много территорий, а впереди их еще ждет сезонное ухудшение погодных условий. Так что Силы обороны Украины ждет тяжелая борьба.

Журналист интересуется: "Учитывая большое количество жертв, сколько еще медленного и целенаправленного продвижения вперед украинцы могут выдержать?".

"Ваш вопрос заключается в том, как долго политическая воля украинского народа сможет выдержать такой уровень кровавой бойни? И то же самое, кстати, касается России. Это неизвестный ответ", - отмечает Милли.

Прямая речь: "Ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военным путем, и война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пришло время сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военным путем. А это время еще не настало".