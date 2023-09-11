Ердоган просить не маргіналізувати Росію у "зерновій угоді"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав не "маргіналізувати" Росію в переговорах щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море.
Джерело: заява Ердогана, яку цитує агентство AFP, "Європейська правда"
Деталі: "Жодний процес, який маргіналізує Росію в Чорноморській зерновій ініціативі, не буде життєздатним", – сказав Ердоган журналістам після завершення саміту G20 в Нью-Делі.
Він анонсував майбутню зустріч з цього питання між представниками Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, не уточнивши точну дату і місце проведення.
"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі минулого тижня. Турецький президент сподівався відновити угоду, але зазнав невдачі.
- За даними ЗМІ, на саміті G20 цими вихідними Ердоган закликав лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу.