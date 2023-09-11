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Ердоган просить не маргіналізувати Росію у "зерновій угоді"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 12:15
Ердоган просить не маргіналізувати Росію у зерновій угоді
ЕРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав не "маргіналізувати" Росію в переговорах щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море.

Джерело: заява Ердогана, яку цитує агентство AFP, "Європейська правда"

Деталі: "Жодний процес, який маргіналізує Росію в Чорноморській зерновій ініціативі, не буде життєздатним", – сказав Ердоган журналістам після завершення саміту G20 в Нью-Делі.

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Він анонсував майбутню зустріч з цього питання між представниками Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, не уточнивши точну дату і місце проведення.

"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі минулого тижня. Турецький президент сподівався відновити угоду, але зазнав невдачі.
  • За даними ЗМІ, на саміті G20 цими вихідними Ердоган закликав лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу.

Теми: ЕрдоганПутінвійна
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