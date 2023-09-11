Ердоган просить не маргіналізувати Росію у "зерновій угоді"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав не "маргіналізувати" Росію в переговорах щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море.

Джерело: заява Ердогана, яку цитує агентство AFP, "Європейська правда"

Деталі: "Жодний процес, який маргіналізує Росію в Чорноморській зерновій ініціативі, не буде життєздатним", – сказав Ердоган журналістам після завершення саміту G20 в Нью-Делі.

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Він анонсував майбутню зустріч з цього питання між представниками Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, не уточнивши точну дату і місце проведення.

"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.

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