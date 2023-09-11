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Эрдоган просит не маргинализировать Россию в "зерновой сделке"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 12:15
Эрдоган просит не маргинализировать Россию в зерновой сделке
ЭРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не "маргинализировать" Россию в переговорах по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море.

Источник: заявление Эрдогана, которое цитирует агентство AFP, "Европейская правда"

Детали: Ни один процесс, который маргинализирует Россию в Черноморской зерновой инициативе, не будет жизнеспособным", – сказал Эрдоган журналистам после завершения саммита G20 в Нью-Дели.

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Он анонсировал предстоящую встречу по этому вопросу между представителями России, Украины и Организации Объединенных Наций, не уточнив точную дату и место проведения.

"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Сочи на прошлой неделе. Турецкий президент надеялся восстановить соглашение, но потерпел неудачу.
  • По данным СМИ, на саммите G20 в эти выходные Эрдоган призвал лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление "зерновой сделки" станет победой российского продовольственногою.

Темы: ЭрдоганПутинвойна
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