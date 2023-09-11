Эрдоган просит не маргинализировать Россию в "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не "маргинализировать" Россию в переговорах по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море.

Источник: заявление Эрдогана, которое цитирует агентство AFP, "Европейская правда"

Детали: Ни один процесс, который маргинализирует Россию в Черноморской зерновой инициативе, не будет жизнеспособным", – сказал Эрдоган журналистам после завершения саммита G20 в Нью-Дели.

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Он анонсировал предстоящую встречу по этому вопросу между представителями России, Украины и Организации Объединенных Наций, не уточнив точную дату и место проведения.

"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Напомним:

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