Эрдоган просит не маргинализировать Россию в "зерновой сделке"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не "маргинализировать" Россию в переговорах по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море.
Источник: заявление Эрдогана, которое цитирует агентство AFP, "Европейская правда"
Детали: Ни один процесс, который маргинализирует Россию в Черноморской зерновой инициативе, не будет жизнеспособным", – сказал Эрдоган журналистам после завершения саммита G20 в Нью-Дели.
Он анонсировал предстоящую встречу по этому вопросу между представителями России, Украины и Организации Объединенных Наций, не уточнив точную дату и место проведения.
"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Сочи на прошлой неделе. Турецкий президент надеялся восстановить соглашение, но потерпел неудачу.
- По данным СМИ, на саммите G20 в эти выходные Эрдоган призвал лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление "зерновой сделки" станет победой российского продовольственногою.