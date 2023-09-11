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Польща готується продовжити заборону на імпорт українського зерна − міністр

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 12:35
Польща готується продовжити заборону на імпорт українського зерна − міністр
Фото ілюстративне all.biz

Варшава готує проєкт рішення про продовження заборони на ввезення української сільгосппродукції після 15 вересня, заявив міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням інтерв’ю Буди "Польському радіо"

Пряма мова міністра: "Ми будемо домовлятися з Єврокомісією до самого кінця. Але ми не можемо дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі відразу після жнив. У пріоритеті польські фермери. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього прийнятну ціну".

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Деталі: Буда зазначив, що якщо не буде рішення з боку Єврокомісії щодо продовження ембарго, то буде рішення польської сторони. 

"До моїх повноважень входить видати відповідну постанову, і я буду блокувати імпорт до Польщі. Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи в суботу. Вже готується проєкт постанови. Ми будемо керуватися принципом продовольчої безпеки", – сказав він. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.
  • Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
  • За інформацією ЗМІ, більшість країн ЄС проти продовження заборони агроімпорту з України.

Теми: ПольщазерноУкраїна
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