Польша готовится продлить запрет на импорт украинского зерна – министр

Варшава готовит проект решения о продлении запрета на ввоз украинской сельхозпродукции после 15 сентября, заявил министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Буды "Польскому радио"

Прямая речь министра: "Мы будем договариваться с Еврокомиссией до самого конца. Но мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы. В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него приемлемую цену".

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Детали: Буда отметил, что если не будет решения со стороны Еврокомиссии по продлению эмбарго, то будет решение польской стороны.

"В мои полномочия входит выдать соответствующее постановление, и я буду блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или в субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности", – сказал он.

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