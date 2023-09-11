Польша готовится продлить запрет на импорт украинского зерна – министр
Варшава готовит проект решения о продлении запрета на ввоз украинской сельхозпродукции после 15 сентября, заявил министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Буды "Польскому радио"
Прямая речь министра: "Мы будем договариваться с Еврокомиссией до самого конца. Но мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы. В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него приемлемую цену".
Детали: Буда отметил, что если не будет решения со стороны Еврокомиссии по продлению эмбарго, то будет решение польской стороны.
"В мои полномочия входит выдать соответствующее постановление, и я буду блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или в субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности", – сказал он.
Предыстория:
- 15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
- Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
- По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.