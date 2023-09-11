В Умані запрацював особливий режим через прибуття паломників

В Умані з 11 вересня запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана.

Джерело: очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік.

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Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі.

Попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА наразі маємо вже понад три тисячі паломників.

… Черкащина – гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням".

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Деталі: Табурець нагадав, що в мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Комендантська година триває з 00:00 до 4:00.

Довідково: У період з 12 по 19 вересня в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шан, 5784 Новий рік за іудейським календарем.