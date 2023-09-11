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В Умани заработал особый режим из-за прибытия паломников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 12:48
В Умани заработал особый режим из-за прибытия паломников
ХАСИДЫ В УМАНИ, ФОТО GETTY IMAGES

В Умани с 11 сентября заработал особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с празднованием Рош ха-Шана.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу. В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году.

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Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули.

Несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА сейчас имеем уже более трех тысяч паломников.

... Черкасщина – гостеприимная область, однако в нашей стране продолжается война. Весь комплекс мер, который мы внедряем, для безопасности местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием".

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Детали: Табурец напомнил, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Комендантский час длится с 00:00 до 4:00.

Справка: В период с 12 по 19 сентября в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош ха-Шан, 5784 Новый год по иудейскому календарю.

Темы: Уманьрелигияпразднованияхасиды
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