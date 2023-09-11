Кремль уже натякає на "перемогу" Путіна на майбутніх виборах

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Володимир Путін буде "поза конкуренцією" на президентських виборах навесні 2024 року.

Джерело: Пєсков в інтерв’ю російському РБК

Пряма мова: "Президент ще не заявляв про те, що буде висувати свою кандидатуру.

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Якщо ми припустимо, що президент все-таки висуне свою кандидатуру, то, очевидно, що реальну конкуренцію в нашій країні на нинішньому етапі президенту ніхто скласти не може".

Деталі: Пєсков заявив, що Путін "користується абсолютною підтримкою населення".