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Кремль уже натякає на "перемогу" Путіна на майбутніх виборах

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 13:13
Кремль уже натякає на перемогу Путіна на майбутніх виборах
ВОЛОДИМИР ПУТІН, REUTERS

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Володимир Путін буде "поза конкуренцією" на президентських виборах навесні 2024 року.

Джерело: Пєсков в інтерв’ю російському РБК

Пряма мова: "Президент ще не заявляв про те, що буде висувати свою кандидатуру. 

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Якщо ми припустимо, що президент все-таки висуне свою кандидатуру, то, очевидно, що реальну конкуренцію в нашій країні на нинішньому етапі президенту ніхто скласти не може".

Деталі: Пєсков заявив, що Путін "користується абсолютною підтримкою населення".

Теми: РосіяПутінвиборипрезидент
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