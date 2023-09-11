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Кремль уже намекает на "победу" Путина на предстоящих выборах

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 13:13
Кремль уже намекает на победу Путина на предстоящих выборах
ВЛАДИМИР ПУТИН, REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин будет "вне конкуренции" на президентских выборах весной 2024 года.

Источник: Песков в интервью российскому РБК

Прямая речь: "Президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. 

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Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то, очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может".

Детали: Песков заявил, что Путин "пользуется абсолютной поддержкой населения".

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Темы: РосcияПутинвиборыпрезидент
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