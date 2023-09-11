Кремль уже намекает на "победу" Путина на предстоящих выборах
Понедельник, 11 сентября 2023, 13:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин будет "вне конкуренции" на президентских выборах весной 2024 года.
Источник: Песков в интервью российскому РБК
Прямая речь: "Президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру.
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Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то, очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может".
Детали: Песков заявил, что Путин "пользуется абсолютной поддержкой населения".
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