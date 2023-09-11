Зеленський хоче переконати Байдена дати ATACMS восени
Понеділок, 11 вересня 2023, 13:27
Президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS восени 2023 року.
Джерело: Зеленський у інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".
Пряма мова: "Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS".
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Деталі: Президент зауважив, що це не перші його переговори на цю тему з Байденом.
"Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні", – додав він.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.
- Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.
- Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.