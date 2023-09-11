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Зеленський хоче переконати Байдена дати ATACMS восени

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 13:27
Зеленський хоче переконати Байдена дати ATACMS восени
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS восени 2023 року.

Джерело: Зеленський у інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Пряма мова: "Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS".

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Деталі: Президент зауважив, що це не перші його переговори на цю тему з Байденом.

"Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні", – додав він.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.
  • Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. 
  • Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.

Теми: БайденЗеленськийзброя
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