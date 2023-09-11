Зеленський хоче переконати Байдена дати ATACMS восени

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS восени 2023 року.

Джерело: Зеленський у інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Пряма мова: "Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS".

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Деталі: Президент зауважив, що це не перші його переговори на цю тему з Байденом.

"Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні", – додав він.

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