Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью
Понедельник, 11 сентября 2023, 13:27
Президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS осенью 2023 года.
Источник: Зеленский в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".
Прямая речь: "Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS".
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Детали: Президент отметил, что это не первые его переговоры на эту тему с Байденом.
"Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", – добавил он.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.
- Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.
- Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.