Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью

Президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS осенью 2023 года.

Источник: Зеленский в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS".

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Детали: Президент отметил, что это не первые его переговоры на эту тему с Байденом.

"Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", – добавил он.

Напомним:

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