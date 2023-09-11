Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 13:27
Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS осенью 2023 года.

Источник: Зеленский в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS".

Реклама:

Детали: Президент отметил, что это не первые его переговоры на эту тему с Байденом.

"Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", – добавил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.
  • Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.
  • Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.

Темы: БайденЗеленскийоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Байден
Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации
Байден: На саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: