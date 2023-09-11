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Донецьку ОВА може очолити перший заступник Мороз – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 14:05
Донецьку ОВА може очолити перший заступник Мороз – ЗМІ
Ігор Мороз, Фото: ДонОДА

Джерела розповідають, що новим керівником Донецької обласної військової адміністрації може стати перший заступник глави ОВА Ігор Мороз. 

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власні джерела в Донецькій обласній військовій адміністрації

Деталі: Мороз родом з Краматорська Донецької області. Йому 53 роки. З вересня 2019-го він перший заступник голови Донецької облдержадміністрації. Він має військову освіту, проходив військову службу у лавах ще Збройних сил СРСР (1987-1992 роки).

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З 1992-го по 1999-й він працював у органах податкової служби у Краматорську.

З 2001-го майже три роки був заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі, далі був фінансовим директором краматорського "МІНЕТЕК" (машинобудівного підприємства).

З 2015-го і до призначення в обладміністрацію Мороз працював у Донецькому регіональному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 5 вересня президент звільнив начальника обладміністрації Павла Кириленка, який керував областю понад чотири роки. Наступного дня, 6 вересня, Верховна рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Теми: Донецька областьвійнавлада
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