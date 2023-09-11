Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Донецьку ОВА може очолити перший заступник Мороз – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 14:05
Донецьку ОВА може очолити перший заступник Мороз – ЗМІ
Ігор Мороз, Фото: ДонОДА

Джерела розповідають, що новим керівником Донецької обласної військової адміністрації може стати перший заступник глави ОВА Ігор Мороз. 

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власні джерела в Донецькій обласній військовій адміністрації

Деталі: Мороз родом з Краматорська Донецької області. Йому 53 роки. З вересня 2019-го він перший заступник голови Донецької облдержадміністрації. Він має військову освіту, проходив військову службу у лавах ще Збройних сил СРСР (1987-1992 роки).

Реклама:

З 1992-го по 1999-й він працював у органах податкової служби у Краматорську.

З 2001-го майже три роки був заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі, далі був фінансовим директором краматорського "МІНЕТЕК" (машинобудівного підприємства).

З 2015-го і до призначення в обладміністрацію Мороз працював у Донецькому регіональному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 5 вересня президент звільнив начальника обладміністрації Павла Кириленка, який керував областю понад чотири роки. Наступного дня, 6 вересня, Верховна рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Теми: Донецька областьвійнавлада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

відеоЗеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

Усі новини...
Донецька область
В Міноборони підтвердили: ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області
Ультрас "Шахтаря" Віталій Овчаренко: Коли повернусь у Донецьк, спершу піду по адресах колаборантів
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
Останні новини
00:29
Буданов прокоментував інформацію CNN про можливу причетність України до ударів дронами в Судані
23:50
Обстріли Донеччини: загинула літня жінка, поранено чоловіка
23:41
оновлено від 22:07Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"
23:27
Грузія попросила "Венеційку" оцінити її роботу для кандидатського статусу ЄС
23:07
Прикордоння Сумщини у суботу обстрілювали понад 20 разів, є загиблий
22:43
Підпал інсталяції у вигляді "Z" у Бєлгороді: затриманий заявив про тортури
22:00
На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
21:49
У Хорватії затримали 9 футбольних фанатів через убивство вболівальника в Греції
21:29
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
21:10
Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Усі новини...
Реклама: