Донецьку ОВА може очолити перший заступник Мороз – ЗМІ
Джерела розповідають, що новим керівником Донецької обласної військової адміністрації може стати перший заступник глави ОВА Ігор Мороз.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на власні джерела в Донецькій обласній військовій адміністрації
Деталі: Мороз родом з Краматорська Донецької області. Йому 53 роки. З вересня 2019-го він перший заступник голови Донецької облдержадміністрації. Він має військову освіту, проходив військову службу у лавах ще Збройних сил СРСР (1987-1992 роки).
З 1992-го по 1999-й він працював у органах податкової служби у Краматорську.
З 2001-го майже три роки був заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі, далі був фінансовим директором краматорського "МІНЕТЕК" (машинобудівного підприємства).
З 2015-го і до призначення в обладміністрацію Мороз працював у Донецькому регіональному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.
Нагадаємо:
- 5 вересня президент звільнив начальника обладміністрації Павла Кириленка, який керував областю понад чотири роки. Наступного дня, 6 вересня, Верховна рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету.