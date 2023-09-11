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Донецкую ОГА может возглавить первый заместитель Мороз – СМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 11 сентября 2023, 14:05
Донецкую ОГА может возглавить первый заместитель Мороз – СМИ
Игорь Мороз, Фото: ДонОГА

Источники рассказывают, что новым руководителем Донецкой областной военной администрации может стать первый заместитель главы ОГА Игорь Мороз.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в Донецкой областной военной администрации

Детали: Мороз родом из Краматорска Донецкой области. Ему 53 года. С сентября 2019-го он первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации. Он имеет военное образование, проходил военную службу в рядах еще Вооруженных сил СССР (1987-1992 годы).

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С 1992-го по 1999-й он работал в органах налоговой службы в Краматорске.

С 2001-го почти три года был заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском опытном машиностроительном заводе, далее был финансовым директором краматорского "Минэтек" (машиностроительного предприятия).

С 2015-го и до назначения в обладминистрацию Мороз работал в Донецком региональном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 5 сентября президент уволил начальника обладминистрации Павла Кириленко, который руководил областью более четырех лет. На следующий день, 6 сентября, Верховная рада назначила Кириленко главой Антимонопольного комитета.

Темы: Донецкая областьвойнавласть
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