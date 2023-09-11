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Зеленський: Випадки корупції в Україні не стосуються допомоги партнерів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 14:48
Зеленський: Випадки корупції в Україні не стосуються допомоги партнерів
PRESIDENT.GOV.UA

Президент Володимир Зеленський запевнив, що випадки корупції в Україні не пов’язані з допомогою партнерів.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN, повну версію якого публікує Офіс президента 

Пряма мова: "Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів".

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Деталі: Так Зеленський відповів на репліку журналіста щодо виявлення випадків корупції в Україні.

На уточнювальне запитання, чи здатен Зеленський здійснити зміни, аби унеможливити корупцію, він відповів:

Пряма мова: "У мене немає іншого вибору. Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть із думками про це".

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Теми: Зеленськийкорупціяпрезидент
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