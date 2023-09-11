Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Случаи коррупции в Украине не касаются помощи партнеров

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 14:48
Зеленский: Случаи коррупции в Украине не касаются помощи партнеров
PRESIDENT.GOV.UA

Президент Владимир Зеленский заверил, что случаи коррупции в Украине не связаны с помощью партнеров.

Источник: Зеленский в интервью CNN, полную версию которого публикует Офис президента 

Прямая речь: "Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и тому подобное. Это другие дела, это не о партнерах".

Реклама:

Детали: Так Зеленский ответил на реплику журналиста по выявлению случаев коррупции в Украине.

На уточняющий вопрос, способен ли Зеленский осуществить изменения, чтобы исключить коррупцию, он ответил:

Прямая речь: "У меня нет другого выбора. Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийкоррупцияпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
После успешной спецоперации с Ми-8 значительно возросло количество россиян, желающих сдаться − Юсов
Москва не видит предпосылок для переговоров с Киевом
Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море – ГУР
Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: