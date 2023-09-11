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Зеленский: Случаи коррупции в Украине не касаются помощи партнеров

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 14:48
Зеленский: Случаи коррупции в Украине не касаются помощи партнеров
PRESIDENT.GOV.UA

Президент Владимир Зеленский заверил, что случаи коррупции в Украине не связаны с помощью партнеров.

Источник: Зеленский в интервью CNN, полную версию которого публикует Офис президента 

Прямая речь: "Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и тому подобное. Это другие дела, это не о партнерах".

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Детали: Так Зеленский ответил на реплику журналиста по выявлению случаев коррупции в Украине.

На уточняющий вопрос, способен ли Зеленский осуществить изменения, чтобы исключить коррупцию, он ответил:

Прямая речь: "У меня нет другого выбора. Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом".

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Темы: Зеленскийкоррупцияпрезидент
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