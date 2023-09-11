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Ексміліціонер під прикриттям "детективної агенції" торгував даними з державних баз

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 14:51
Ексміліціонер під прикриттям детективної агенції торгував даними з державних баз
фото СБУ

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили роботу "детективного агентства", яке торгувало інформацією із державних баз даних.

Джерело: ДБР, СБУ, Київська обласна прокуратура

Деталі: Організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

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Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України.

Серед таких відомостей були адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону, зазначають в СБУ.

 
 

Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації.

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Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого – діючого посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу.

Під час обшуків за адресами проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили мобільні телефони, на яких зберігалась інформація з обмеженим доступом, а також банківські картки.

Керівнику детективного агентства повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом. Співробітник поліції підозрюється у несанкціонованих діях з інформацією. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

За клопотанням прокурорів поліцейського відсторонено від служби. Обом підозрюваним обрані запобіжні заходи.

За даними ДБР, серед замовлень, які "опрацьовувало" агентство, були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

Дослівно: "У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували "детективи" і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України".

Теми: ДБРСБУ
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