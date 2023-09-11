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Экс-милиционер под прикрытием "детективного агентства" торговал данными из государственных баз

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 14:51
Экс-милиционер под прикрытием детективного агентства торговал данными из государственных баз
фото СБУ

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили работу "детективного агентства", которое торговало информацией из государственных баз данных.

Источник: ГБР, СБУ, Киевская областная прокуратура

Детали: Организатором противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

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Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины.

Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы, отмечают в СБУ.

 
 

Средняя стоимость одного "досье" составляла 200 долларов США. Сумма зависела от объема собранной информации.

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Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого - действующего чиновника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа.

Во время обысков по адресам проживания указанных лиц правоохранители изъяли мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты.

Руководителю детективного агентства сообщено о подозрении по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом. Сотрудник полиции подозревается в несанкционированных действиях с информацией. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По ходатайству прокуроров полицейский отстранен от службы. Обоим подозреваемым избраны меры пресечения.

По данным ГБР, среди заказов, которые "обрабатывало" агентство, были личные данные и по министрам Кабинета министров Украины.

Дословно: "В ходе санкционированных обысков у фигурантов был обнаружен большой массив заказов в отношении граждан Украины. Не гнушались "детективы" и заказами по чиновникам - информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой вред интересам Украины".

Темы: ГБРСБУ
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