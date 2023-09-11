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Росіяни скаржаться на дрони в Курській та Бєлгородській областях

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 14:51
Росіяни скаржаться на дрони в Курській та Бєлгородській областях
ФОТО ROSBALT.RU

Російські окупанти та влада Бєлгородської області заявляють нібито в Курській та Бєлгородській області збили українські безпілотники.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков, "РИА Новости"

Пряма мова Гладкова: "У Валуйському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збито БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає".

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Деталі: Також окупаційне Міноборони заявляє, що нібито російське ППО збило над територією Курської області український безпілотний літальний апарат.

Теми: Росіявійна
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