Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни скаржаться на дрони в Курській та Бєлгородській областях

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 14:51
Росіяни скаржаться на дрони в Курській та Бєлгородській областях
ФОТО ROSBALT.RU

Російські окупанти та влада Бєлгородської області заявляють нібито в Курській та Бєлгородській області збили українські безпілотники.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков, "РИА Новости"

Пряма мова Гладкова: "У Валуйському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збито БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає".

Реклама:

Деталі: Також окупаційне Міноборони заявляє, що нібито російське ППО збило над територією Курської області український безпілотний літальний апарат.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

відеоЗеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

Усі новини...
Росія
Кремль офіційно підтвердив, що в РФ приїде Кім Чен Ин
Москва не бачить передумов для переговорів із Києвом
Після успішної спецоперації з Мі-8 значно зросла кількість росіян, що хочуть здатися − Юсов
Останні новини
00:54
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога
00:29
Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів в Судані
23:50
Обстріли Донеччини: загинула літня жінка, поранено чоловіка
23:41
оновлено від 22:07Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"
23:27
Грузія попросила "Венеційку" оцінити її роботу для кандидатського статусу ЄС
23:07
Прикордоння Сумщини у суботу обстрілювали понад 20 разів, є загиблий
22:43
Підпал інсталяції у вигляді "Z" у Бєлгороді: затриманий заявив про тортури
22:00
На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
21:49
У Хорватії затримали 9 футбольних фанатів через убивство вболівальника в Греції
21:29
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Усі новини...
Реклама: