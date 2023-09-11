Россияне жалуются на дроны в Курской и Белгородской областях
Понедельник, 11 сентября 2023, 14:51
Российские оккупанты и власти Белгородской области заявляют якобы в Курской и Белгородской области сбили украинские беспилотники.
Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, "РИА Новости"
Прямая речь Гладкова: "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".
Реклама:
Детали: Также оккупационное Минобороны заявляет, что якобы российское ПВО сбило над территорией Курской области украинский беспилотный летательный аппарат.