Россияне жалуются на дроны в Курской и Белгородской областях

Российские оккупанты и власти Белгородской области заявляют якобы в Курской и Белгородской области сбили украинские беспилотники.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, "РИА Новости"

Прямая речь Гладкова: "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".

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Детали: Также оккупационное Минобороны заявляет, что якобы российское ПВО сбило над территорией Курской области украинский беспилотный летательный аппарат.