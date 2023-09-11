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Росіяни влучили в медзаклад на Херсонщині: поранені фельдшерка та пацієнтка

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 15:07
Росіяни влучили в медзаклад на Херсонщині: поранені фельдшерка та пацієнтка
фото з соцмереж Прокудіна

Російські військові завдали удару по амбулаторії на Херсонщині, внаслідок чого дістали поранення фельдшерка та пацієнтка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах". 

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Деталі: Прокудін додав, що мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу.

Доповнено: Пізніше Прокудін уточнив, що через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.

 
фото з соцмереж Прокудіна
 
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Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочинимедицина
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