Росіяни влучили в медзаклад на Херсонщині: поранені фельдшерка та пацієнтка
Понеділок, 11 вересня 2023, 15:07
Російські військові завдали удару по амбулаторії на Херсонщині, внаслідок чого дістали поранення фельдшерка та пацієнтка.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах".
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Деталі: Прокудін додав, що мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу.
Доповнено: Пізніше Прокудін уточнив, що через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.
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