Россияне попали в медучреждение на Херсонщине: ранены фельдшер и пациентка

Российские военные нанесли удар по амбулатории в Херсонской области, в результате чего получили ранения фельдшер и пациентка.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав. Из-за вражеского удара в медицинском учреждении повреждены окна и крыша".

Реклама:

Детали: Прокудин добавил, что минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медпомощь.

Дополнено: Позже Прокудин уточнил, что из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка.

скрин с карты deepstate