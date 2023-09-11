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Россияне попали в медучреждение на Херсонщине: ранены фельдшер и пациентка

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 15:07
Россияне попали в медучреждение на Херсонщине: ранены фельдшер и пациентка
фото из соцсетей Прокудина

Российские военные нанесли удар по амбулатории в Херсонской области, в результате чего получили ранения фельдшер и пациентка.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав. Из-за вражеского удара в медицинском учреждении повреждены окна и крыша". 

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Детали: Прокудин добавил, что минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медпомощь.

Дополнено: Позже Прокудин уточнил, что из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка.

 
 
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Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступлениямедицина
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