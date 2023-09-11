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У Нікополі поранені троє цивільних внаслідок обстрілу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 15:45
У Нікополі поранені троє цивільних внаслідок обстрілу
Фото прокуратури

Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області дістали поранення троє місцевих жителів.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Дослівно: "11 вересня військові РФ здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє місцевих мешканців. Вони перебувають у лікарні". 

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Деталі: В результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, магазин, приватне та харчове підприємства, господарчі споруди, автомобілі.

 
фото прокуратури
 

Теми: обстрілНікопольжертви
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