У Нікополі поранені троє цивільних внаслідок обстрілу
Понеділок, 11 вересня 2023, 15:45
Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області дістали поранення троє місцевих жителів.
Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури
Дослівно: "11 вересня військові РФ здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє місцевих мешканців. Вони перебувають у лікарні".
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Деталі: В результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, магазин, приватне та харчове підприємства, господарчі споруди, автомобілі.