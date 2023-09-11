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В Никополе ранены трое гражданских в результате обстрела

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 15:45
В Никополе ранены трое гражданских в результате обстрела
Фото прокуратуры

В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области получили ранения трое местных жителей.

Источник: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Дословно: "11 сентября военные РФ осуществили артиллерийский обстрел г. Никополь. В результате вражеской атаки пострадали трое местных жителей. Они находятся в больнице". 

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Детали: В результате обстрела повреждены многоэтажка, учебное заведение, магазин, частное и пищевое предприятия, хозяйственные постройки, автомобили.

 
фото прокуратуры
 

Темы: обстрелНикопольжертвы
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