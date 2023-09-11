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Кулеба після зустрічі з Бербок заявив, що процес передачі ракет Taurus просувається вперед

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 15:52
Кулеба після зустрічі з Бербок заявив, що процес передачі ракет Taurus просувається вперед
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі у Києві зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок обговорив надання додаткового озброєння, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачу далекобійних ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС

Деталі: Під час зустрічі Кулеба і Бербок обговорили розвиток двосторонніх відносин, збільшення коаліції на підтримку "формули миру", нові шляхи експорту зерна та надання додаткових озброєнь, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачу далекобійних ракет Taurus.

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"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед", – зазначив український міністр.

Кулеба подякував Німеччині за потужну оборонну підтримку. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем Gepard.

Глава українського МЗС підкреслив, що на переговорах йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку РФ.

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"Ми також детально обговорили участь Німеччини та німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні вже незабаром. Німецький уряд та оборонні компанії виявили високий інтерес до цієї події та візьмуть в ній активну участь", – підкреслив він.

Глави МЗС домовились працювати спільно над поверненням викрадених російськими окупантами українських дітей.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік"

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Кулеба Дмитрозброя
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