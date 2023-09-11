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Кулеба после встречи с Бербок заявил, что процесс передачи ракет Taurus продвигается вперед

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 15:52
Кулеба после встречи с Бербок заявил, что процесс передачи ракет Taurus продвигается вперед
Фото: МВД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок обсудил предоставление дополнительного вооружения, в частности усиление противовоздушной обороны и передачу дальнобойных ракет Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД

Детали: Во время встречи Кулеба и Бербок обсудили развитие двусторонних отношений, увеличение коалиции в поддержку "формулы мира", новые пути экспорта зерна и предоставление дополнительных вооружений, в частности усиление противовоздушной обороны и передачу дальнобойных ракет Taurus.

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"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", – отметил украинский министр.

Кулеба поблагодарил Германию за мощную оборонную поддержку. Он особо отметил эффективность немецких систем Gepard.

Глава украинского МИД подчеркнул, что на переговорах речь шла о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины накануне нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны РФ.

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"Мы также подробно обсудили участие Германии и немецких компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине уже скоро. Немецкое правительство и оборонные компании проявили высокий интерес к этому событию и примут в нем активное участие", – подчеркнул он.

Главы МИД договорились работать совместно над возвращением похищенных российскими оккупантами украинских детей.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

В то же время в Украине уверены, что это решение не будут принимать "целый год".

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Кулеба Дмитрийоружие
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