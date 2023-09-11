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В Москві знову встановили пам'ятник "чекісту номер один" Дзержинському

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 16:33
В Москві знову встановили пам'ятник чекісту номер один Дзержинському
Фото: РИА Новости

В Москві на території штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки Росії встановили пам'ятник голові Всеросійської надзвичайної комісії Феліксу Дзержинському – зменшену копію монумента, що стояв колись навпроти будівлі КДБ СРСР.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Радіо Свобода"

Деталі: Пам'ятник відкрив директор СЗР РФ Сергій Наришкін. 

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Він заявив, що Дзержинський "мріяв створити майбутнє, засноване на принципах добра і справедливості". Російські пропагандисти називають Дзержинського "чекістом номер один".

Дзержинський після більшовицької революції 1917 року очолював ВНК, яка в роки Громадянської війни здійснювала терор щодо людей, обвинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.

Чекістами стали називати працівників органів держбезпеки, які прийшли на зміну ВНК. Співробітників сучасної російської ФСБ також нерідко називають чекістами.

ВІДЕО ДНЯ

У Москві пам'ятник Дзержинському встановили біля будівлі КДБ на Луб'янці 1958 року. У 1991 році після провалу спроби державного перевороту ГКЧП його демонтували.

Теми: Росіяпропаганда
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