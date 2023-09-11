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В Москве снова установили памятник "чекисту номер один" Дзержинскому

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 16:33
В Москве снова установили памятник чекисту номер один Дзержинскому
Фото: РИА Новости

В Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России установили памятник председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому - уменьшенную копию монумента, стоявшего когда-то напротив здания КГБ СССР.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Радио Свобода"

Детали: Памятник открыл директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

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Он заявил, что Дзержинский "мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости". Российские пропагандисты называют Дзержинского "чекистом номер один".

Дзержинский после большевистской революции 1917 года возглавлял ВЧК, которая в годы Гражданской войны осуществляла террор в отношении людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

Чекистами стали называть работников органов госбезопасности, которые пришли на смену ВЧК. Сотрудников современной российской ФСБ также нередко называют чекистами.

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В Москве памятник Дзержинскому установили возле здания КГБ на Лубянке в 1958 году. В 1991 году после провала попытки государственного переворота ГКЧП его демонтировали.

Темы: Росcияпропаганда
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