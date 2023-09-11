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Майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та ВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 17:31
Майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та ВА
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

Джерело: дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року

Деталі: Соціологи констатують, що станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних.

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Зазначається, що українці старшого віку більш вимогливі до глави держави, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18–29 років 70% погоджуються з тезою, що  глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81%.

Інших суттєвих відмінностей – за матеріальним становищем чи регіоном проживання – немає.

Довідково: Опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС, здійснювалося методом face-to-face з 3 по 17 липня 2023 року в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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У Запорізькій та Харківській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років.

Теми: соціологіякорупціяЗеленський
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