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Почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в Кабмине и ВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 17:31
Почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в Кабмине и ВА
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Большинство украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Источник: исследование по результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года

Детали: Социологи констатируют, что по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считали, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не соглашались с этим утверждением только 18% опрошенных.

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Отмечается, что украинцы старшего возраста более требовательны к главе государства, чем молодежь. Если среди опрошенных в возрасте 18-29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных возрастает до 81%.

Других существенных различий - по материальному положению или региону проживания - нет.

Справка: Опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, осуществлялся методом face-to-face с 3 по 17 июля 2023 года во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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В Запорожской и Харьковской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия. Было опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.

Темы: социологиякоррупцияЗеленский
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