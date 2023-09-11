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На Одещині чиновники продавали "посвідчення моряка" ухилянтам – СБУ

Олена РощінаПонеділок, 11 вересня 2023, 17:42
На Одещині чиновники продавали посвідчення моряка ухилянтам – СБУ
Ліквідовано "морську" схему ухилення від мобілізації на Одещині, фото СБУ

В Одеькій області затримано співробітника Ізмаїльського морпорту й чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, які за гроші пропонували ухилянтам виїхати за межі України в якості судноводіїв торговельних кораблів.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Одеської області

Деталі: За даними слідства, члени кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації судноводія організували корупційну схему з одержання неправомірної вигоди за проходження кваліфікаційного іспиту та отримання посвідчення судноводія торгівельного судна.

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За даними СБУ, фігуранти справи "допомагали" своїм клієнтам "гарантовано" скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Вартість таких "послуг" становила від 700 до 1200 американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

За такою схемою за одне засідання комісії проходило близько 20 моряків.

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При цьому учасники комісії погрожували внесенням негативних відомостей до протоколу на право отримання посвідчення судноводія у разі відмови "співпрацювати".

Таким чином корумповані посадовці "заробили" майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

На Одещині чиновники продавали
На Одещині чиновники продавали "посвідчення моряка" ухилянтам
Фото СБУ

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі хабара.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з блокування корупційної схеми проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теми: ухилянтихабарОдеська областьСБУ
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