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В Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряка" уклонистам – СБУ

Елена РощинаПонедельник, 11 сентября 2023, 17:42
В Одесской области чиновники продавали удостоверение моряка уклонистам – СБУ
Ликвидирована "морская" схема уклонения от мобилизации в Одесской области, фото СБУ

В Одесской области задержан сотрудник Измаильского морпорта и чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, которые за деньги предлагали уклонистам выехать за пределы Украины в качестве судоводителей торговых кораблей.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Одесской области

Детали: По данным следствия, члены квалификационной комиссии по подтверждению квалификации судоводителя организовали коррупционную схему по получению неправомерной выгоды за прохождение квалификационного экзамена и получение удостоверения судоводителя торгового судна.

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По данным СБУ, фигуранты дела "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

Стоимость таких "услуг" составляла от 700 до 1200 американских долларов. Сумма зависела от наличия первичных навыков в морском деле и финансовых возможностей уклониста.

По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков.

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При этом участники комиссии угрожали внесением негативных сведений в протокол на право получения удостоверения судоводителя в случае отказа "сотрудничать".

Таким образом коррумпированные чиновники "заработали" почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

В Одесской области чиновники продавали
В Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряка" уклонистам
Фото СБУ

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи взятки.

На основании полученных доказательств задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас они под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. 

Мероприятия по блокированию коррупционной схемы проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Темы: уклонистывзяткаОдесская областьСБУ
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