В Україні починає роботу новий посол Британії

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочинає роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: У посольстві повідомили, що 11 вересня Гарріс вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.

Реклама:

The newly appointed 🇬🇧 Ambassador to 🇺🇦 Martin Harris CMG OBE handed over the copies of his Credentials to the Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Yevhen Perebyinis.



📸 Міністерство закордонних справ України / @MFA_Ukraine pic.twitter.com/gXU3MLu7yX — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 11, 2023

Як відомо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою.

ВІДЕО ДНЯ

На посаді посла Британії в Україні її замінив Мартін Гарріс.

Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом.

У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а в 2014-2017 роках – заступником керівника місії у Москві. Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.

Нагадаємо, останнім часом змінилися ще кілька послів країн "Групи семи". Зокрема, в Україну прибули нові посли Франції та Німеччини.

Завершила свою місію посол Канади Лариса Ґаладза, її замінить Наталка Цмоць.