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В Україні починає роботу новий посол Британії

Понеділок, 11 вересня 2023, 20:01
В Україні починає роботу новий посол Британії
Фото: X

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочинає роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України. 

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: У посольстві повідомили, що 11 вересня Гарріс вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу. 

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Як відомо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою

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На посаді посла Британії в Україні її замінив Мартін Гарріс.    

Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом. 

У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а в 2014-2017 роках – заступником керівника місії у Москві. Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.

Нагадаємо, останнім часом змінилися ще кілька послів країн "Групи семи". Зокрема, в Україну прибули нові посли Франції та Німеччини. 

Завершила свою місію посол Канади Лариса Ґаладза, її замінить Наталка Цмоць. 

Теми: Велика Британія
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