В Украине начинает работу новый посол Британии

Новый посол Великобритании Мартин Харрис начинает работу в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В посольстве сообщили, что 11 сентября Харрис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

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The newly appointed 🇬🇧 Ambassador to 🇺🇦 Martin Harris CMG OBE handed over the copies of his Credentials to the Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Yevhen Perebyinis.



📸 Міністерство закордонних справ України / @MFA_Ukraine pic.twitter.com/gXU3MLu7yX — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 11, 2023

Как известно, Мелинда Симмонс с 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке.

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На посту посла Британии в Украине ее заменил Мартин Харрис.

Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.

В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.

Напомним, в последнее время сменились еще несколько послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.

Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталка Цмоць.