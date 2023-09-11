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В Украине начинает работу новый посол Британии

Понедельник, 11 сентября 2023, 20:01
В Украине начинает работу новый посол Британии
Фото: X

Новый посол Великобритании Мартин Харрис начинает работу в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В посольстве сообщили, что 11 сентября Харрис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

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Как известно, Мелинда Симмонс с 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке. 

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На посту посла Британии в Украине ее заменил Мартин Харрис.

Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.

В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.

Напомним, в последнее время сменились еще несколько послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.

Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталка Цмоць.

Темы: Великобритания
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