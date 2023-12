В Украине начинает работу новый посол Британии

Новый посол Великобритании Мартин Харрис начинает работу в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В посольстве сообщили, что 11 сентября Харрис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

The newly appointed 🇬🇧 Ambassador to 🇺🇦 Martin Harris CMG OBE handed over the copies of his Credentials to the Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Yevhen Perebyinis.



