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На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 20:33
На Київщині призначили нового очільника обласної поліції
Керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Анатолій Щадило. Фото - Поліція Київської області у Facebook

Поліцію Київської області очолив генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило, попередній керівник – Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

Джерело: Поліція Київської області, Андрій Нєбитов у Facebook

Деталі: Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

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До цього, Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Перед тим  очолював управління Нацполу у Хмельницькій області.

У поліції Київщини повідомили, що колишній голова Нацполіції області Андрій Нєбитов став заступником Голови Національної поліції України. Він очолював обласне управління Київщини з 2019 року.

 
Андрій Нєбитов
Фото з Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя.

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Я щиро вдячний кожному, з ким ми пройшли цей шлях, з ким пліч-о-пліч вистояли у найскладніший час повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022 року, з ким були і лишаємось максимально згуртовані жагою захистити нашу країну і знищити окупанта".

Теми: поліціяКиївська область
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