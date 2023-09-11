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В Киевской области назначили нового главу полиции

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 20:33
В Киевской области назначили нового главу полиции

Полицию Киевской области возглавил генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило, предыдущий руководитель - Андрей Небытов назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Источник: Полиция Киевской области, Андрей Небытов в Facebook

Детали: Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

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До этого, Щадило был начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Перед тем возглавлял управление Нацпола в Хмельницкой области.

В полиции Киевской области сообщили, что бывший глава Нацполиции области Андрей Небытов стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины. Он возглавлял областное управление Киевской области с 2019 года.

 
Андрей Небытов
Фото из facebook

Прямая речь Небытова: "Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области подошли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни.

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Я искренне благодарен каждому, с кем мы прошли этот путь, с кем бок о бок выстояли в самое сложное время полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, с кем были и остаемся максимально сплоченными жаждой защитить нашу страну и уничтожить оккупанта".

Темы: полицияКиевская область
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