В окупованому Донецьку машина збила на смерть російського "воєнкора" Дубового
Понеділок, 11 вересня 2023, 20:36
В окупованому Донецьку у ДТП загинув так званий "воєнкор" Геннадій Дубовий.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує "депутата ДНР" Владислава Бердичевського
Пряма мова: "Так, його збила машина. Він пішов за квітами. Завтра повинна була його дружина приїхати, а він завжди зустрічав її з квітами. І ось коли він підходив до будинку, його машина збила".
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Деталі: ДТП сталася на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Артема, на місці загибелі чоловіка були розсипані квіти.
Дубовой був головним редактором так званої газети "ДНР" "Голос Народа – Голос Республики" і висвітлював діяльність підрозділу загиблого бойовика Арсена Павлова із позивним "Моторола".
Також він брав участь у бойових діях проти України.
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