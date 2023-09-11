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В оккупированном Донецке машина сбила насмерть российского "военкора" Дубового

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 20:36
В оккупированном Донецке машина сбила насмерть российского военкора Дубового
Фото из открытых источников

В оккупированном Донецке в ДТП погиб так называемый "военкор" Геннадий Дубовой.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует "депутата ДНР" Владислава Бердичевского

Прямая речь: "Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила".

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Детали: ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.

Дубовой был главным редактором так называемой газеты "ДНР" "Голос Народа - Голос Республики" и освещал деятельность подразделения погибшего боевика Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Также он принимал участие в боевых действиях против Украины.

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Темы: войнаРосcия
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