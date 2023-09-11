Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

Після дворічної боротьби з раком легенів помер нардеп V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник.

Джерело: журналіст Михайло Маслій у Facebook

Деталі: За інформацією журналіста, помер Табачник 11 вересня після 20:00 у Тель-Авіві, в лікарні. Йому було 78 років. Останні два роки він боровся з раком.



Пряма мова: "Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…"

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