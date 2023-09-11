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Умер бывший нардеп и музыкант Ян Табачник

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 21:09
Умер бывший нардеп и музыкант Ян Табачник

После двухлетней борьбы с раком легких умер нардеп V, VI и VII созывов и музыкант Ян Табачник.

Источник: журналист Михаил Маслий в Facebook

Детали: По информации журналиста, умер Табачник 11 сентября после 20:00 в Тель-Авиве, в больнице. Последние два года он боролся с раком.

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Прямая речь: "Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа..."

Справочно:

  • Ян Табачник - музыкант-аккордеонист, народный артист Украины.
  • В 2006 году был депутатом Верховной Рады V-го созыва Партии регионов.
  • В 2007-2012 - депутат Верховной Рады 6-го созыва с 11.2007 от "Партии регионов".
  • В 2012-2014 - Депутат Верховной Рады 7-го созыва.
  • Входил в комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией.

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