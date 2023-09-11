Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters

Адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які оснащені касетними боєприпасами.

Джерело: Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників

Деталі: За даними видання, після успішного застосування касетних боєприпасів в артилерійських снарядах калібру 155 мм останніми місяцями, США розглядають можливість постачання або одного, або обох армійських тактичних ракетних систем ATACMS або GMLRS, які оснащені касетними боєприпасами.

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У разі схвалення, будь-який з цих варіантів зможуть швидко доставити в Україну.

Втім, за словами інших чиновників, рішення не є остаточними, зважаючи на побоювання адміністрації Байдена, чи не стане це занадто агресивним кроком проти Росії.