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Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 23:23
Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Источник: Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников

Детали: По данным издания, после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки или одного, или обоих армейских тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

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В случае одобрения, любой из этих вариантов смогут быстро доставить в Украину.

Впрочем, по словам других чиновников, решение не является окончательным, учитывая опасения администрации Байдена, не станет ли это слишком агрессивным шагом против России.

Темы: СШАпомощь УкраинеБайден
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