Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters
Понедельник, 11 сентября 2023, 23:23
Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые оснащены кассетными боеприпасами.
Источник: Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников
Детали: По данным издания, после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки или одного, или обоих армейских тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS, которые оснащены кассетными боеприпасами.
Реклама:
В случае одобрения, любой из этих вариантов смогут быстро доставить в Украину.
Впрочем, по словам других чиновников, решение не является окончательным, учитывая опасения администрации Байдена, не станет ли это слишком агрессивным шагом против России.