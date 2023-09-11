Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters

Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Источник: Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников

Детали: По данным издания, после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки или одного, или обоих армейских тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

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В случае одобрения, любой из этих вариантов смогут быстро доставить в Украину.

Впрочем, по словам других чиновников, решение не является окончательным, учитывая опасения администрации Байдена, не станет ли это слишком агрессивным шагом против России.