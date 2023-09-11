Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 23:23
Администрация Байдена близка к одобрению Украине ракет с кассетными боеприпасами – Reuters
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Источник: Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников

Детали: По данным издания, после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки или одного, или обоих армейских тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Реклама:

В случае одобрения, любой из этих вариантов смогут быстро доставить в Украину.

Впрочем, по словам других чиновников, решение не является окончательным, учитывая опасения администрации Байдена, не станет ли это слишком агрессивным шагом против России.

Темы: СШАпомощь УкраинеБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
США
По передаче Украине ракет ATACMS еще ведутся переговоры – Госдеп
UBS резко сокращает штат в Азии из-за замедления экономики Китая
Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: