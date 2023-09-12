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Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 02:58
Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW
Український військовий на лінії фронту, фото Генштабу ЗСУ

11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено 2 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра. 

Окрім цього, начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і "масово" використовують безпілотники. 

Водночас, російські війська 11 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки.

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Ключові висновки ISW за 11 вересня:

  • 11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях, а також просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.
  • Можливо, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців "Групи Вагнера", ймовірно, для подальшого підкорення залишків "Вагнера", одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії.
  • Російські прикордонники скаржаться на обмежені можливості і обладнання, як і російські війська, які служать в Україні. Вони стурбовані можливими українськими рейдами в Росію.
  • Правляча кремлівська партія "Єдина Росія" несподівано досягла більшості бажаних результатів на дуже сфальсифікованих місцевих виборах у Росії та окупованій Україні.
  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін найближчими днями зустрінуться у Владивостоці, щоб обговорити двосторонні відносини та постачання артилерійських боєприпасів Північною Кореєю до Росії.
  • Збройні сили США та Вірменії 11 вересня почали спільні військові навчання у Вірменії.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області і 11 вересня на окремих ділянках просунулися вперед.
  • Українські війська 11 вересня вели наступальні дії щонайменше на одній ділянці фронту та просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей і у західній частині Запорізької області.
  • Голова російського ЦВК Олександр Сидякін заявив, що "Єдина Росія" отримала більшість голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.
  • 11 вересня українські та британські військові повідомили, що російські військові мають намір мобілізувати понад 400 тисяч чоловік.

Теми: Донецька областьвійнаЗапорізька область
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