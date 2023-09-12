Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW

11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено 2 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

Окрім цього, начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і "масово" використовують безпілотники.

Водночас, російські війська 11 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки.

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Ключові висновки ISW за 11 вересня: