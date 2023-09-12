Украинские военные продвигаются в районе Бахмута и на Запорожье – ISW
11 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: За последнюю неделю освобождено 2 квадратных километра территории на бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещеевки и Андреевки.
По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) оперативном направлении получили в целом 4,8 квадратных километра.
Кроме этого, начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.
В то же время, российские войска 11 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки.
Ключевые выводы ISW за 11 сентября:
- 11 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
- Возможно, Росгвардия вербует ранее заключенных бывших бойцов "Группы Вагнера", вероятно, для дальнейшего покорения остатков "Вагнера", одновременно укрепляя внутренний аппарат безопасности России.
- Российские пограничники жалуются на ограниченные возможности и оборудование, как и российские войска, которые служат в Украине. Они обеспокоены возможными украинскими рейдами в Россию.
- Правящая кремлевская партия "Единая Россия" неожиданно достигла большинства желаемых результатов на очень сфальсифицированных местных выборах в России и оккупированной Украине.
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин в ближайшие дни встретятся во Владивостоке, чтобы обсудить двусторонние отношения и поставки артиллерийских боеприпасов Северной Кореей в Россию.
- Вооруженные силы США и Армении 11 сентября начали совместные военные учения в Армении.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и 11 сентября на отдельных участках продвинулись вперед.
- Украинские войска 11 сентября вели наступательные действия по меньшей мере на одном участке фронта и продвинулись в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
- Глава российского ЦИК Александр Сидякин заявил, что "Единая Россия" получила большинство голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
- 11 сентября украинские и британские военные сообщили, что российские военные намерены мобилизовать более 400 тысяч человек.