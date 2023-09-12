Украинские военные продвигаются в районе Бахмута и на Запорожье – ISW

11 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: За последнюю неделю освобождено 2 квадратных километра территории на бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещеевки и Андреевки.

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По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) оперативном направлении получили в целом 4,8 квадратных километра.

Кроме этого, начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.

В то же время, российские войска 11 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки.

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Ключевые выводы ISW за 11 сентября: