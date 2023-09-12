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Цієї ночі росіяни на годину перекривали Кримський міст

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 03:32
Цієї ночі росіяни на годину перекривали Кримський міст
Кримський міст, фото GETTY IMAGES

У ніч на 12 вересня російська окупаційна влада майже на годину перекривала незаконно збудований Кримський міст.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Деталі: Людей, які перебували на мосту та в зоні огляду, попросили зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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Через 50 хвилин рух мостом відновили. Російські пропагандисти не повідомили причину перекриття мосту.

Теми: КримКерченський міствійнаокупація
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