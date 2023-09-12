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Этой ночью россияне на час перекрыли Крымский мост

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 03:32
Этой ночью россияне на час перекрыли Крымский мост
Крымский мост, фото GETTY IMAGES

В ночь на 12 сентября российские оккупационные власти почти на час перекрывали незаконно построенный Крымский мост.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Детали: Людей, которые находились на мосту и в зоне осмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Через 50 минут движение по мосту восстановили. Российские пропагандисты не сообщили причину перекрытия моста.

Темы: КрымКерченский моствойнаоккупация
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