Этой ночью россияне на час перекрыли Крымский мост
Вторник, 12 сентября 2023, 03:32
В ночь на 12 сентября российские оккупационные власти почти на час перекрывали незаконно построенный Крымский мост.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Детали: Людей, которые находились на мосту и в зоне осмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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Через 50 минут движение по мосту восстановили. Российские пропагандисты не сообщили причину перекрытия моста.