Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 07:25
У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак
Фото РИА Новости

Пасажирський літак зі 165 людьми на борту екстрено сів на ґрунт у Новосибірській області Росії, постраждалих немає. За попередньою інформацією, у судна відмовила гідросистема.

Джерело: Новосибірський губернатор Андрій Травніков, Росавіація, російські пабліки в Telegram 

Пряма мова Травнікова: "Сьогодні о 09:44 (о 5:44 ранку − ред.) в Убинському районі Новосибірської області літак "Уральських авіаліній", що летів із Сочі до Омська, здійснив екстрену посадку на ґрунт. На борту перебувало 170 осіб, із них 23 дитини. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано". 

Реклама:
 
Фото з Telegram каналу база

Деталі: Марка літака − Airbus A320. На місці його посадки працюють рятувальники.

У Росавіації уточнили, що на борту літака були 159 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

 
Фото з Telegram каналу база

Повідомляється, що зв'язок з екіпажем встановили, всі пасажири розміщені в найближчому населеному пункті.

ВІДЕО ДНЯ

За попередніми даними, по медичну допомогу ніхто не звертався.

Повідомляється, що літак здійснив посадку на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам'янка (близько 180 км до Новосибірська).

Чому це важливо: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року США, Євросоюз та низка інших країн ввели обмеження на польоти російських авіакомпаній.

Також Євросоюз заборонив експорт до Росії товарів і технологій, які використовуються в авіаційному та космічному секторах.

У грудні 2022 року російський уряд дозволив знімати запчастини з одних літаків для ремонту інших, а також встановлювати неоригінальні іноземні деталі на закордонні літаки, які залишилися в РФ.

У лютому російські авіаперевізники просили регуляторів дозволяти у виняткових випадках збільшувати інтервали обслуговування західних літаків.

Станом на квітень парк найбільшої російської компанії "Аерофлот" налічував 178 літаків виробництва Airbus і Boeing.

У квітні "Аерофлот" на тлі західних санкцій уперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану.

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Путін перевершив брехню Міноборони РФ щодо військових втрат України
Путін заявив, що набрав "добровольців" майже стільки ж, скільки мобілізованих
Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: