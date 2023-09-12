У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак

Пасажирський літак зі 165 людьми на борту екстрено сів на ґрунт у Новосибірській області Росії, постраждалих немає. За попередньою інформацією, у судна відмовила гідросистема.

Джерело: Новосибірський губернатор Андрій Травніков, Росавіація, російські пабліки в Telegram

Пряма мова Травнікова: "Сьогодні о 09:44 (о 5:44 ранку − ред.) в Убинському районі Новосибірської області літак "Уральських авіаліній", що летів із Сочі до Омська, здійснив екстрену посадку на ґрунт. На борту перебувало 170 осіб, із них 23 дитини. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано".

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Фото з Telegram каналу база

Деталі: Марка літака − Airbus A320. На місці його посадки працюють рятувальники.

У Росавіації уточнили, що на борту літака були 159 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Фото з Telegram каналу база

Повідомляється, що зв'язок з екіпажем встановили, всі пасажири розміщені в найближчому населеному пункті.

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За попередніми даними, по медичну допомогу ніхто не звертався.

Повідомляється, що літак здійснив посадку на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам'янка (близько 180 км до Новосибірська).

Чому це важливо: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року США, Євросоюз та низка інших країн ввели обмеження на польоти російських авіакомпаній.

Також Євросоюз заборонив експорт до Росії товарів і технологій, які використовуються в авіаційному та космічному секторах.

У грудні 2022 року російський уряд дозволив знімати запчастини з одних літаків для ремонту інших, а також встановлювати неоригінальні іноземні деталі на закордонні літаки, які залишилися в РФ.

У лютому російські авіаперевізники просили регуляторів дозволяти у виняткових випадках збільшувати інтервали обслуговування західних літаків.

Станом на квітень парк найбільшої російської компанії "Аерофлот" налічував 178 літаків виробництва Airbus і Boeing.

У квітні "Аерофлот" на тлі західних санкцій уперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану.