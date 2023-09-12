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В России экстренно сел в поле пассажирский самолет

Ирина БалачукВторник, 12 сентября 2023, 07:25
В России экстренно сел в поле пассажирский самолет
Фото РИА Новости

Пассажирский самолет со 165 людьми на борту экстренно сел на грунт в Новосибирской области России, пострадавших нет. По предварительной информации, у судна отказала гидросистема.  

Источник: Новосибирский губернатор Андрей Травников, Росавиация, российские паблики в Telegram  

Прямая речь Травникова: "Сегодня в 09:44 (в 5:44 утра − ред.) в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM КАНАЛА БАЗА

Детали: Марка самолета − Airbus A320. На месте его посадки работают спасатели.

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В Росавиации уточнили, что на борту самолета были 159 пассажиров и 6 членов экипажа.   

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM КАНАЛА БАЗА

Сообщается, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте.

По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

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Сообщается, что самолет осуществил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).  

Почему это важно: После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США, Евросоюз и ряд других стран ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний.

Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационном и космическом секторах.

В декабре 2022 года российское правительство разрешило снимать запчасти с одних самолетов для ремонта других, а также устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолеты, которые остались в РФ.

В феврале российские авиаперевозчики просили регуляторов разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов.

По состоянию на апрель парк крупнейшей российской компании "Аэрофлот" насчитывал 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

В апреле "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.

Темы: Росcияавиа
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