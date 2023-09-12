В России экстренно сел в поле пассажирский самолет
Пассажирский самолет со 165 людьми на борту экстренно сел на грунт в Новосибирской области России, пострадавших нет. По предварительной информации, у судна отказала гидросистема.
Источник: Новосибирский губернатор Андрей Травников, Росавиация, российские паблики в Telegram
Прямая речь Травникова: "Сегодня в 09:44 (в 5:44 утра − ред.) в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано".
Детали: Марка самолета − Airbus A320. На месте его посадки работают спасатели.
В Росавиации уточнили, что на борту самолета были 159 пассажиров и 6 членов экипажа.
Сообщается, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте.
По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.
Сообщается, что самолет осуществил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).
Почему это важно: После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США, Евросоюз и ряд других стран ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний.
Также Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационном и космическом секторах.
В декабре 2022 года российское правительство разрешило снимать запчасти с одних самолетов для ремонта других, а также устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолеты, которые остались в РФ.
В феврале российские авиаперевозчики просили регуляторов разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов.
По состоянию на апрель парк крупнейшей российской компании "Аэрофлот" насчитывал 178 самолетов производства Airbus и Boeing.
В апреле "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.